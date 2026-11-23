Некоторые производители стали делать крабовые палочки преимущественно из соевого белка и крахмала, рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Орловцева. По её словам, основу качественных палочек составляет сурими — фарш из белой рыбы.

Понять, чего в палочках больше, можно по этикетке. Ингредиенты перечисляют по убыванию их доли, поэтому у качественного продукта список начинается с рыбного фарша. Если раньше него указаны крахмал, вода или соевый белок, стоит выбрать другую упаковку.

Для палочек с маркировкой ГОСТ ориентир не менее 60% сурими и 10 граммов белка на 100 граммов продукта. Для палочек, изготовленных по техническим условиям, Роспотребнадзор рекомендует смотреть на две цифры: не менее 7 граммов белка и не более 18 граммов углеводов на 100 граммов.

Качественные палочки упругие, белые внутри, с розовым или красным верхним слоем. Серый оттенок может указывать на избыток муки, а желтоватый — на несвежее сырьё, подчеркнула собеседница URA.ru.