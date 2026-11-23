Вместо красной икры на новогодний стол можно подать краба, предложил глава ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. По его словам, в Мурманске килограмм клешней камчатского краба стоит около 7 тысяч рублей, а килограмм красной икры — 23 тысячи.

«Сейчас ищут все заменители на Новый год, потому что привыкли, что это символ праздника. Но от краба вы получите не меньше удовольствия. Тот же деликатес для праздника, но стоит он дешевле», — отметил собеседник URA.ru.

В специализированных интернет-магазинах килограмм фаланг краба-стригуна стоит в среднем 2200 рублей. При покупке целых фаланг стоит учитывать, что 60–70% веса приходится на панцирь. Для салата можно взять уже очищенное мясо камчатского краба в собственном соку — от 1200 до 1800 рублей за банку, подчеркнул специалист.