«Не меньше удовольствия»: Россиянам предложили выгодную альтернативу красной икре
Эксперт Балашов предложил заменить красную икру на новогоднем столе крабом
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Вместо красной икры на новогодний стол можно подать краба, предложил глава ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. По его словам, в Мурманске килограмм клешней камчатского краба стоит около 7 тысяч рублей, а килограмм красной икры — 23 тысячи.
«Сейчас ищут все заменители на Новый год, потому что привыкли, что это символ праздника. Но от краба вы получите не меньше удовольствия. Тот же деликатес для праздника, но стоит он дешевле», — отметил собеседник URA.ru.
В специализированных интернет-магазинах килограмм фаланг краба-стригуна стоит в среднем 2200 рублей. При покупке целых фаланг стоит учитывать, что 60–70% веса приходится на панцирь. Для салата можно взять уже очищенное мясо камчатского краба в собственном соку — от 1200 до 1800 рублей за банку, подчеркнул специалист.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли подсчитала, что продукты для новогодних бутербродов с красной икрой в крупных сетях можно купить за 520 рублей. Из этой суммы 400 рублей приходится на 95-граммовую банку икры, остальное — на батон и сливочное масло.