Названы самые популярные страны ближнего зарубежья на зимние каникулы

Белоруссия и Узбекистан возглавили список самых востребованных направлений ближнего зарубежья для новогодних экскурсионных туров среди россиян. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе туроператора «Алеан».

По оценке компании, трёхдневное путешествие в Белоруссию на новогодние праздники обойдётся семье из двух взрослых и одного ребёнка минимум в 101,5 тысячи рублей. При этом транспортные расходы в сумму не входят.

За поездку в Узбекистан на четыре ночи семье придётся заплатить от 108 тысяч рублей. Таким образом, оба направления предлагают праздничные экскурсионные программы стоимостью чуть больше 100 тысяч рублей.

Однако напрямую сравнивать эти суммы нельзя: продолжительность поездок различается. Кроме того, туроператор отдельно уточнил отсутствие транспортных расходов в стоимости отдыха в Белоруссии, но не раскрыл аналогичные условия для Узбекистана.

Рейтинг касается именно экскурсионных туров, а не всех зарубежных путешествий на новогодние каникулы. Поэтому лидерство двух стран не означает, что они стали самыми популярными направлениями зимнего отдыха в целом.

Ранее Life.ru рассказывал о странах, в которые россияне смогут улететь без пересадок этой зимой. По данным Ассоциации туроператоров России, в осенне-зимнем расписании предусмотрены прямые рейсы в 40 государств, причём в Узбекистане они охватят девять городов. Также Life.ru публиковал подборку самых бюджетных пакетных туров за границу на новогодние праздники. Среди доступных вариантов эксперт выделил Турцию и Египет.