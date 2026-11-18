Не дошло до Одессы: Российские дроны поразили судно с военным грузом для ВСУ
ВС РФ поразили судно с военным грузом для ВСУ на пути в Одессу
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские беспилотники поразили сухогруз, направлявшийся в порт Одессы. Информацию об ударе во время морского перехода подтвердили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, судно перевозило грузы военного назначения в интересах украинской армии. Атака произошла днём 18 ноября в рамках продолжающихся действий ВС России против морских перевозок, задействованных для снабжения ВСУ.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 18 ноября российские дроны поразили сухогруз, следовавший в порт Южный с грузами двойного назначения. Тогда же удары пришлись по инфраструктуре Измаила, которую, по утверждению оборонного ведомства, использовали для разгрузки и хранения военного имущества. Днём ранее военные заявили об атаке на ещё одно судно, направлявшееся в Черноморск.
Больше новостей о боевых действиях, военной технике и ситуации в зоне СВО — в разделе «Армия» на Life.ru.