Российские беспилотники поразили сухогруз, направлявшийся в порт Одессы. Информацию об ударе во время морского перехода подтвердили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, судно перевозило грузы военного назначения в интересах украинской армии. Атака произошла днём 18 ноября в рамках продолжающихся действий ВС России против морских перевозок, задействованных для снабжения ВСУ.