«Не ему судить»: Лавров ответил на слова Макрона о «похороненных» договорённостях в Анкоридже

О судьбе договорённостей, достигнутых на встрече президентов России и США в Анкоридже, должны судить в Вашингтоне, а не президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Министр напомнил, что на июньском саммите в Эвиане Макрон объявил журналистам: «Мы похоронили Анкоридж, теперь Америка с нами». Лавров не согласился с тем, что французский лидер может говорить от имени США.

«Но это судить не Макрону, а все-таки Америке судить», — сказал глава российского МИД.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретились 15 августа 2025 года на Аляске. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование конфликта на Украине. Совместный документ по итогам саммита стороны не подписали.

Позднее Лавров рассказывал, что в Анкоридже обсуждали предложения США с компромиссными положениями и российская сторона согласилась принять американский вариант. На сегодняшней пресс-конференции министр вновь заявил, что Москва считает достигнутое тогда договорённостью и готова к ней вернуться.