Не как у Ким Кардашьян: Косметолог раскрыла возможности филлеров для ягодиц

Филлеры для ягодиц подходят для коррекции формы и небольших изменений объёма, но не позволяют получить значительное увеличение, рассказала врач-косметолог Марина Миусова. По её словам, перед процедурой важно определить, какой именно результат нужен пациенту: устранить асимметрию, заполнить локальные впадины, скорректировать контуры или немного усилить объём отдельных зон.

Для инъекционной коррекции используют зарегистрированные препараты, чаще всего на основе гиалуроновой кислоты. С их помощью можно сделать силуэт более гармоничным и улучшить качество кожи, однако повторить формы другого человека только за счёт филлеров невозможно.

Значительное увеличение ягодиц требует других методов коррекции, поэтому при больших объёмах рассматривают хирургические варианты. Особое внимание специалист уделила безопасности. Ягодичная зона имеет сложное анатомическое строение, поэтому процедуру должен проводить врач с профильной подготовкой.

После введения филлеров могут сохраняться отёки, болезненность, покраснение, синяки и временная асимметрия. Обычно реакции проходят самостоятельно, однако выраженные изменения требуют обращения к врачу. Результат не является постоянным: препараты постепенно выводятся из организма. В среднем эффект сохраняется около 16 месяцев, отметила собеседница Здоровья Mail.

К слову, желание избавиться от морщин иногда приводит к неожиданному результату — человек теряет привычную мимику, а лицо становится похожим на «маску». Почему после косметологических процедур появляются асимметрия и отёчность, рассказала врач.