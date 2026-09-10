Нет летучкам и дедлайнам: Взрослым россиянам предложили устроить «разгрузку» по четвергам вслед за школьниками

Совет Геннадия Онищенко не мучить школьников сложными контрольными по четвергам можно частично перенести и во взрослую жизнь. К концу рабочей недели у сотрудников накапливается усталость, а постоянное переключение между задачами дополнительно съедает внимание, поэтому самые сложные дедлайны, стратегические сессии и длинные планёрки лучше по возможности переносить на другие дни. Об этом Life.ru рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

По словам специалиста, у взрослых, как и у детей, работоспособность меняется в течение недели. Однако в офисе дело не только в биоритмах: к четвергу на человека уже давят накопившаяся нагрузка, рутина и десятки незаконченных дел.

«Когда ты постоянно переключаешься между делами, это очень сильно истощает ресурсы. Это как компьютер, у которого открыто 360 окошек: ты начинаешь в них тыкать, и он начинает подвисать», — объяснила Лоикова.

По её наблюдениям, именно на фоне такой перегрузки к концу недели сотрудникам становится сложнее концентрироваться, могут чаще появляться ошибки в отчётах, а новые инициативы начинают «подвисать».

Однако буквально запрещать работу по четвергам эксперт не предлагает. Гораздо полезнее, по её словам, перенести сложную аналитику, креативные сессии и защиту стратегий на среду или начало недели, а предпоследний рабочий день оставить для завершения начатого, рутинных и оперативных задач.

«Полностью отменять все отчёты и планёрки необязательно, но адаптировать нагрузку можно», — подчеркнула HR-эксперт.

Помочь может и так называемый «тихий четверг» — день с минимальным количеством внутренних встреч. Лоикова советует сокращать планёрки или, где возможно, заменять их письменным обсуждением в рабочих чатах, чтобы сотрудникам не приходилось постоянно выныривать из одной задачи ради другой.

Полного запрета на дедлайны и совещания, впрочем, вводить не стоит. У разных людей пики продуктивности могут приходиться на разные дни, поэтому руководителям лучше сначала посмотреть на реальную динамику своей команды.

«Есть те, кто разгоняется именно к четвергу или пятнице. Полезно просто наблюдать за командой: является ли в вашем конкретном случае четверг днём спада или это общая тенденция, которую можно скорректировать под ритм вашей компании», — заключила Лоикова.

Ранее Life.ru рассказывал, что Геннадий Онищенко призвал не проводить школьные контрольные по четвергам. По его словам, к этому дню у детей снижается работоспособность, поэтому наиболее сложные предметы и проверку знаний разумнее ставить на начало недели.