«Не могу долго злиться»: Буланова объяснила, почему помирилась с Семенович

Певица Татьяна Буланова сообщила о примирении с Анной Семенович и допустила, что станет гостьей на её свадьбе. Артистка устала выяснять отношения и решила оставить обиды позади.

«Анна скоро выходит замуж, ей сейчас не до скандалов. А я не могу очень долго злиться на тех, кого люблю», — призналась звезда.

По её словам, Семенович — талантливый человек, рядом с которым заряжаешься энергией. Посетить свадебное торжество подруги Буланова готова, если оно пройдёт в России.

При этом исполнительница отвергла предположения о постановочном конфликте ради пиара. Разногласия были настоящими, подчеркнула собеседница Общественной Службы Новостей.

Напомним, артистки поссорились из-за песни, которую обе захотели приобрести после прослушивания демоверсии. Автор предложил им договориться между собой, однако уступать никто не собирался. Позже Буланова рассказала, что помирилась с Семенович.