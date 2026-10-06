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Опубликовано 6 октября, 10:08

«Не могу долго злиться»: Буланова объяснила, почему помирилась с Семенович

Певица Татьяна Буланова заявила, что ссора с Анной Семенович не была пиар-ходом

Обложка © ТАСС / Максим Малиновский, Александр Петухов

Обложка © ТАСС / Максим Малиновский, Александр Петухов

Певица Татьяна Буланова сообщила о примирении с Анной Семенович и допустила, что станет гостьей на её свадьбе. Артистка устала выяснять отношения и решила оставить обиды позади.

«Анна скоро выходит замуж, ей сейчас не до скандалов. А я не могу очень долго злиться на тех, кого люблю», — призналась звезда.

По её словам, Семенович — талантливый человек, рядом с которым заряжаешься энергией. Посетить свадебное торжество подруги Буланова готова, если оно пройдёт в России.

При этом исполнительница отвергла предположения о постановочном конфликте ради пиара. Разногласия были настоящими, подчеркнула собеседница Общественной Службы Новостей.

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Напомним, артистки поссорились из-за песни, которую обе захотели приобрести после прослушивания демоверсии. Автор предложил им договориться между собой, однако уступать никто не собирался. Позже Буланова рассказала, что помирилась с Семенович.

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Борис Эльфанд
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