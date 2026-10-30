«Не надо оскорблять этих людей»: Глава СПЧ выступил против увековечения Берии в Череповце

Идея украсить фасад дома в Череповце муралом с изображением Лаврентия Берии может задеть память жертв политических репрессий. Такое мнение в беседе с РБК высказал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он считает появление подобного мурала преждевременным.

«На мой взгляд, не надо оскорблять этих людей, надо помнить всё как было, но устраивать муралы, наверное, это было бы по крайне мере преждевременно», — заявил глава СПЧ.

Фадеев признал значительный вклад Берии в развитие советской промышленности и создание атомной отрасли. Однако, по его словам, для многих россиян эта историческая фигура прежде всего связана с массовыми репрессиями 1930-х годов.

Председатель СПЧ также высказал мнение, что Иосиф Сталин назначил Берию руководить НКВД, стремясь остановить репрессивную машину. При этом Фадеев подчеркнул, что исторические заслуги не отменяют необходимости помнить о трагических страницах прошлого.

Ранее, в июле, в Череповце уже открыли памятник Сталину и академику Ивану Бардину. По словам Филимонова, инициатива исходила от местного совета ветеранов, а композицию установили в знак признания вклада этих исторических деятелей в создание металлургического предприятия.