Народный фронт изобразил Путина дроноводом на мурале ко дню рождения

Народный фронт поздравил Владимира Путина с днём рождения, изобразив президента в образе оператора беспилотника. Необычный мурал движение показало в своём Telegram-канале.

На изображении глава государства представлен в роли дроновода. Публикацию Народный фронт сопроводил коротким обращением к президенту.

«Владимир Владимирович, с днём рождения! Ваш Народный фронт», — говорится в сообщении.

Путин отмечает день рождения 7 октября. Праздничный день президент проводит в рабочем режиме: ранее Дмитрий Песков сообщал, что в графике главы государства запланированы рабочие мероприятия, а помощник президента Юрий Ушаков анонсировал серию телефонных разговоров с зарубежными лидерами.

Поздравления Путину с утра поступают из России и других стран. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал российского президента «самым дорогим другом, товарищем», а Александр Лукашенко отметил его решительность и самоотверженное служение Отечеству.