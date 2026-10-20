«Не одной Москвой едины»! Журналист Юнашев посоветовал людям Трампа попробовать русскую кухню в глубинке

Корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев предложил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру во время следующего визита в Россию посетить рестораны за пределами Москвы.

«А почему бы Уиткоффу и Кушнеру в свой ближайший визит (который, сдаётся мне, состоится уже очень скоро) не продегустировать гастрономичечкие изыски других российских городов?» — написал журналист в своём Telegram-канале.

Юнашев подчеркнул, что достойные заведения есть не только в российской столице.

«Хорошие рестораны у нас не только в Москве, вообще-то», — отметил он.

Напомним, что Уиткофф планирует посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным после переговоров в Осло. По информации Reuters, американский спецпосланник намерен обсудить вопросы урегулирования украинского конфликта. Ещё одной темой может стать освобождение гражданина США Стивена Хаббарда, который находится в российском заключении. К консультациям в Норвегии также планировал присоединиться зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, однако из-за болезни он может участвовать дистанционно.

Ранее Life.ru рассказывал о гастрономических предпочтениях Стива Уиткоффа. Во время одного из визитов в Москву спецпосланник президента США Дональда Трампа попробовал большой чебурек La Grande с тонким тестом и начинкой из говядины и баранины. В следующий приезд он вновь обратил внимание на похожее блюдо — на этот раз в ресторане Savva при гостинице «Метрополь».

В декабре 2025 года Уиткофф и Джаред Кушнер перед переговорами в Кремле познакомились с блюдами русской кухни. На стол подали красную, чёрную и щучью икру, крабов, морских гребешков, вяленую оленину и говядину, селёдку, картофель и сибирские грузди. Среди горячих блюд были пельмени с грибами, фаршированная перепёлка с гречкой, филе оленины, палтус на пару и рыбная кулебяка.