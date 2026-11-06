После болезненного поражения республиканцев на выборах в Конгресс США Дональд Трамп получил неожиданную поддержку от главы НАТО. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте призвал американского президента не опускать руки, а заодно выступил в защиту его контактов с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Рютте, результаты промежуточных выборов не должны становиться поводом для уныния американского лидера. Генсек НАТО считает важным сохранять взаимодействие с Вашингтоном, несмотря на изменения политической расстановки сил в США. При этом он отдельно подчеркнул значимость хороших отношений между Трампом и Путиным.

В ходе беседы журналисты также подняли вопрос о договорённости президентов России и США по поставкам российского дизельного топлива на американский рынок. Рютте признал, что решение Вашингтона вызвало тревогу среди европейских союзников, которые опасаются последствий сближения двух стран.

Однако глава альянса напомнил, что сама Европа продолжает покупать российские энергоресурсы. По его словам, европейские государства в течение нынешнего года приобрели значительные объёмы российского сжиженного природного газа, несмотря на политические разногласия с Москвой.

Отдельно генсек НАТО высказался о перспективах урегулирования конфликта на Украине. По его оценке, рассчитывать на однозначную победу одной из сторон вряд ли приходится. Рютте предположил, что противостояние, скорее всего, завершится заключением мирного соглашения.

При этом глава альянса подчеркнул важность американского участия в обеспечении безопасности Европы. НАТО, по его словам, остаётся важнейшей площадкой, позволяющей США сохранять военное присутствие и демонстрировать свои возможности на континенте, тогда как европейские союзники пока не способны самостоятельно обеспечить сопоставимый уровень защиты.

Заявление Рютте прозвучало на фоне серьёзных политических изменений в Вашингтоне. По предварительным итогам промежуточных выборов 3 ноября Демократическая партия получила большинство в обеих палатах Конгресса, что может осложнить дальнейшую работу администрации Трампа.

Ранее американский журналист Такер Карлсон объявил о завершении политической эпохи Дональда Трампа после поражения республиканцев на промежуточных выборах. По его словам, партия потерпела полный разгром, а ответственность за случившееся лежит непосредственно на президенте США. Карлсон подчеркнул, что говорит о конце эпохи Трампа без злорадства и преувеличений, завершив свою оценку короткой фразой: «Всё кончено».