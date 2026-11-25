Угрожал закинуть гранату и уколоть заражённым шприцем — студент юридического факультета МГУ, как утверждает семья 16-летней школьницы, уже более полугода терроризирует девочку и её близких после того, как она отправила его во френдзону. Об этом сообщает Baza.

С начала года семья живёт под угрозой расправы. Первоначально аноним обещал взорвать квартиру школьницы, однако после обращения её отца в полицию преследование только усилилось. Девочке начали присылать видеозаписи слежки, фотографии ножей, шприцов с неизвестным содержимым и предполагаемых самодельных взрывных устройств.

Когда родители попытались разобраться с преследователем, тот потребовал 100 тысяч рублей за прекращение травли. Позднее его аппетиты выросли до миллиона. Семью также изводили ночными звонками, портили имущество, а по Москве расклеивали оскорбительные объявления с фотографией отца школьницы.

Вскоре девушка заподозрила своего знакомого, с которым однажды сходила на свидание, но решила остаться друзьями. Им оказался студент юрфака МГУ. После задержания молодой человек признался в распространении порочащих сведений об отце школьницы, однако заявил, что его якобы заставил это сделать неизвестный сталкер. Причастность к остальным эпизодам он отрицал.

В итоге студента привлекли к ответственности за распространение порочащих сведений, а дело о вымогательстве приостановили. Семья по-прежнему убеждена, что за угрозами стоит именно отвергнутый ухажёр. Из соображений безопасности родители уже несколько раз сменили место жительства и перевели дочь на домашнее обучение.

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