В Киевской области избили депутата Одесского городского совета Андрея Кисловского. По данным местных СМИ, в конфликте участвовал известный украинский силач Павел Наконечный, а причиной ссоры могла стать ревность. Об инциденте сообщает портал «Антикор».

В Киевской области избили депутата Одесского горсовета Кисловского. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/dtp.kiev.ua

Как выяснили журналисты, драка произошла 4 октября в загородном развлекательном комплексе Osocor Beach Residence под Киевом. Между ранее знакомыми мужчинами вспыхнула словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Сообщения о происшествии получили широкое распространение 17 ноября, когда в Сети появились кадры конфликта.

По версии, изложенной в материалах дела, Наконечный начал наносить депутату удары по голове, когда тот пытался покинуть заведение. Затем спортсмен якобы догнал Кисловского на улице, повалил на землю и продолжил избиение. Остановить мужчину пытались очевидцы.

Кроме того, Наконечного подозревают в похищении золотых часов Breguet стоимостью около 22 тысяч долларов, или почти миллиона гривен. Однако сведения о предполагаемом грабеже оспариваются некоторыми местными источниками. Сам спортсмен получил статус подозреваемого, но суд первой инстанции отказался заключать его под стражу.

Павел Наконечный известен выступлениями в силовом многоборье. В 2022 году он побеждал на международном турнире Giants Live. Кисловский, в свою очередь, представляет в Одесском горсовете партию «Доверяй делам» и неоднократно избирался депутатом.

Ранее Life.ru рассказывал о другом скандале с предполагаемым избиением в Киевской области. В начале ноября 14-летний подросток сообщил, что люди в военной форме избили его на территории объекта Национальной гвардии Украины в Петропавловской Борщаговке. Позднее отец мальчика заявил, что полиция обвинила его сына в нападении на правоохранителя, хотя указанное время происшествия, по словам мужчины, не совпадало с местонахождением подростка. Кроме того, Life.ru сообщал о разоблачении на Украине преступной сети с предполагаемым участием высокопоставленных силовиков. По версии следствия, её участники занимались не только незаконным бизнесом, но и похищениями людей и организованными нападениями. В числе подозреваемых оказались сотрудники СБУ и Национальной полиции.