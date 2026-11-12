Продавец шарфов по доллару стал настоящей знаменитостью в Южной Корее благодаря необычной манере общения с покупателями. Вместо того чтобы уговаривать людей приобрести товар, мужчина советует им не тратить деньги и прямо говорит, если вещь им не подходит. Теперь ради встречи с ним на рынке Намдэмун в Сеуле выстраиваются огромные очереди, пишет The Guardian.

За шесть шарфов торговец просит всего 10 тысяч вон (около 6,8 доллара), то есть чуть больше доллара за штуку. Однако покупателей привлекают не только цены, но и сам продавец. Его прозвали «дядей шарфов», а за привлекательную внешность и обаяние даже дали прозвище «Шарфрио» — от слов «шарф» и «Ди Каприо».

Мужчина прославился благодаря видеороликам в соцсетях, которые набирают миллионы просмотров. Теперь преимущественно женщины среднего возраста приезжают на рынок специально ради него. Чтобы попасть к прилавку, приходится получать номерной талон и стоять больше часа. За порядком следят частные охранники и полицейские.

Одна из покупательниц приехала из другого города, увидев ролик на YouTube. Другая, Ли Джи Хён, призналась, что не посещала рынок Намдэмун около 30 лет, но ради необычного продавца решила вернуться. В очереди она провела час и 20 минут, а после покупки заявила, что теперь собирается приезжать сюда каждый месяц.

Впрочем, внезапная популярность торговца понравилась далеко не всем его соседям. Толпы поклонников перекрывают проходы к другим магазинам, а некоторые посетители приходят исключительно ради фотографий и видео, ничего не покупая. Из-за ажиотажа мужчине несколько раз приходилось прекращать торговлю. В начале ноября для регулирования очередей даже наняли охрану.

Сам «дядя шарфов» признался, что неожиданная слава обернулась для него огромным стрессом. Он извинился перед соседними продавцами за неудобства и перестал заранее сообщать, когда откроет свою лавку.

Ранее Life.ru рассказывал о другом необычном ажиотаже на азиатском рынке. В китайском Урумчи туристы начали массово скупать сувенирных барашков в традиционных костюмах, которых прозвали местными Лабубу. Популярность игрушкам принесли видеоролики в соцсетях и возможность самостоятельно выбирать для них одежду и украшения. За сувенирами выстраивались длинные очереди, а продавцам приходилось работать почти без перерывов. Ещё один необычный туристический тренд Life.ru заметил в Санкт-Петербурге, где путешественники из Китая стали устраивать «книжную эстафету» возле крейсера «Аврора», фотографируясь с учебниками, по которым изучали российскую историю.