Приезд директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа в Москву носил рабочий характер и был связан с настройкой каналов связи между спецслужбами двух стран. Об этом рассказал госсекретарь США Марко Рубио в эфире Fox Radio.

«Его визит в основном был рутинным в том смысле, что он был призван продолжать отладку каналов связи между разведслужбами, так как подобные вещи могут оказаться полезными во время конфликта или кризиса», — пояснил он.

Марко Рубио категорически опроверг появившиеся в СМИ домыслы о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф якобы зондировал в Москве почву для организации саммита с участием Путина, Трампа и Зеленского. Госсекретарь заявил, что происхождение этих утечек остаётся для него загадкой: детали любого потенциального диалога на высшем уровне настолько засекречены, что доступны исключительно считаным единицам, и ни один из инсайдеров не контактировал с прессой.

Напомним, глава американской разведки Рэтклифф прибыл в Москву 25 августа. Борт ВВС США — стратегический транспортник C-17A Globemaster III — совершил посадку во Внуково, следуя маршрутом с авиабазы Эндрюс через рижский транзит. Вскоре выяснилось: на его борту находился действующий глава ЦРУ. В тот же день американский лайнер взял курс обратно, покинув московское небо. Директор СВР Сергей Нарышкин подтвердил факт состоявшихся переговоров с Рэтклиффом, охарактеризовав подобные встречи как «рутинный канал взаимодействия» между спецслужбами. По его словам, даже в текущей геополитической реальности такие диалоги остаются рабочим инструментом поддержания связи.