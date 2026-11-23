Если после сна шея перестала нормально поворачиваться и появилась головная боль, не стоит сразу винить подушку. Причиной неприятных ощущений могут быть неудобное положение тела, стресс или проблемы со здоровьем. Как отличить последствия непривычного сна от других возможных причин боли, Life.ru рассказал врач-остеопат Александр Евдокимов.

По словам специалиста, подушка действительно может способствовать появлению боли, особенно если человек оказался в непривычных условиях. Например, после ночёвки в гостях, сна на чужой кровати или смены постельных принадлежностей дискомфорт способен возникнуть уже в первые сутки. Шея затекает, становится трудно поворачивать голову, иногда появляются головные боли.

«Вот это всё действительно может быть связано с подушкой», — пояснил Евдокимов.

Однако если человек долгое время спит на привычной кровати и подушке, но однажды просыпается с резкой болью и практически неподвижной шеей, причина может быть не только в постельных принадлежностях. По словам остеопата, неприятные ощущения способны возникнуть на фоне психоэмоционального напряжения, проблем в шейном отделе позвоночника или длительного пребывания в неудобной позе.

Например, можно неудачно поспать даже на привычном месте: голова как-то запрокинулась в неудобную позу, и появилась острая боль, которая связана именно с положением тела, а не с самой подушкой. Александр Евдокимов Врач-остеопат

При внезапной сильной боли и выраженном ограничении подвижности шеи Евдокимов рекомендует обратиться за медицинской помощью. Особенно важно не списывать всё на неудобный сон, если неприятные ощущения появились без очевидной причины.

При этом специалист призывает различать острые и хронические проблемы. Если человек регулярно просыпается с затёкшей шеей, плохо высыпается и часто испытывает головные боли, стоит обратить внимание на условия сна.

«Если же мы говорим про хроническое состояние — когда у тебя постоянно ощущение невысыпания, затекает шея, часто болит голова и вообще некомфортно спать, — то это действительно может быть связано с неудобным местом сна», — отметил остеопат.

Причём источник дискомфорта не обязательно находится под головой. Даже подходящая подушка не всегда компенсирует неудобный матрас. И наоборот: хороший матрас в сочетании с неподходящей подушкой может способствовать напряжению мышц и неприятным ощущениям после пробуждения.

Евдокимов добавил, что при поиске причин боли важно учитывать и события предыдущего дня. Длительная работа за компьютером, стресс или резкий поворот головы также могут предшествовать появлению неприятных симптомов.

«Если вы долго сидели за компьютером, много стрессовали или резко повернулись, испугавшись чего-то, и после этого шею заклинило — большая вероятность, что причина в этом, а не в самой подушке», — заключил собеседник Life.ru.

При этом сильная боль в шее, сопровождающаяся высокой температурой, выраженной головной болью, слабостью или онемением конечностей, требует срочной медицинской оценки.

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