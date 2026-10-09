«Не сразу узнали»: Красавчик Джереми из «Дневников вампира» поразил фактов изменениями во внешности
Актёр МакКуин из «Дневники вампира» удивил поклонников изменившейся внешностью
Обложка © «Дневники вампира» (сериал 2009-2017), режиссёры:
Пол Уэсли, Иэн Сомерхолдер и др., сценаристы Джули Плек; Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / steven_t_mcqueen
Звезда «Дневников вампира» Стивен Р. МакКуин вновь появился перед поклонниками сериала и удивил их изменившейся внешностью. Актёр 4 октября посетил встречу Forever Mystic Falls Fan Meet 7 The Tour.
Звезду сериала «Дневники вампира» Стивена Р. МакКуина перестали узнавать фанаты. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / soundsofseries
На мероприятии собрались Иэн Сомерхолдер, Пол Уэсли, Кэт Грэм и Райли Фолькель. Специальной гостьей стала Никки Рид, сыгравшая Розали Хейл в «Сумерках» и являющаяся супругой Сомерхолдера.
Однако больше всего внимания зрители обратили на 38-летнего МакКуина. Новые фотографии артиста быстро распространились в социальных сетях, а некоторые поклонники признались, что не сразу узнали исполнителя роли Джереми Гилберта.
Часть пользователей была шокирована произошедшими с актёром переменами. Другие, напротив, поддержали МакКуина и отметили, что он сохранил прежнее обаяние и улыбку.
Некоторые поклонники предположили, что на внешний вид артиста мог повлиять тяжёлый период после смерти его отца Чеда МакКуина в сентябре 2024 года. При этом сам Стивен Р. МакКуин не подтверждал и не опровергал подобные предположения.
МакКуин получил роль Джереми Гилберта в 2009 году, когда ему было 20 лет. Он сыграл персонажа во всех восьми сезонах «Дневников вампира», появившись в 133 эпизодах.
После завершения основного сериала актёр вернулся к образу Джереми в «Наследии». В продолжении «Дневников вампира» МакКуин появился в одном эпизоде первого сезона в качестве приглашённого актёра.
«Дневники вампира» остаются одним из самых узнаваемых проектов о сверхъестественном на телевидении, а актёры сериала продолжают привлекать внимание поклонников спустя годы после завершения шоу. В июле Life.ru рассказывал, что Йен Сомерхолдер, сыгравший Дэймона Сальваторе, практически отошёл от актёрской карьеры и сосредоточился на семье, бизнесе и фермерском хозяйстве. Актёр объяснял, что после «Дневников вампира» его последним крупным телевизионным проектом стали «Вампирские войны». По данным Life.ru, сериал завершился после первого сезона, после чего Сомерхолдер стал гораздо реже появляться в кино и на телевидении. Вселенная сериала продолжает жить и за пределами основного проекта. В 2025 году Life.ru писал о Фиби Тонкин, известной по «Дневникам вампира» и «Древним», которая вышла замуж за арт-эксперта Бернарда Лагранжа.
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