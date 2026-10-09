«Не сразу узнали»: Красавчик Джереми из «Дневников вампира» поразил фактов изменениями во внешности

Звезда «Дневников вампира» Стивен Р. МакКуин вновь появился перед поклонниками сериала и удивил их изменившейся внешностью. Актёр 4 октября посетил встречу Forever Mystic Falls Fan Meet 7 The Tour.

Звезду сериала «Дневники вампира» Стивена Р. МакКуина перестали узнавать фанаты. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / soundsofseries

На мероприятии собрались Иэн Сомерхолдер, Пол Уэсли, Кэт Грэм и Райли Фолькель. Специальной гостьей стала Никки Рид, сыгравшая Розали Хейл в «Сумерках» и являющаяся супругой Сомерхолдера.

Однако больше всего внимания зрители обратили на 38-летнего МакКуина. Новые фотографии артиста быстро распространились в социальных сетях, а некоторые поклонники признались, что не сразу узнали исполнителя роли Джереми Гилберта.

Часть пользователей была шокирована произошедшими с актёром переменами. Другие, напротив, поддержали МакКуина и отметили, что он сохранил прежнее обаяние и улыбку.

Некоторые поклонники предположили, что на внешний вид артиста мог повлиять тяжёлый период после смерти его отца Чеда МакКуина в сентябре 2024 года. При этом сам Стивен Р. МакКуин не подтверждал и не опровергал подобные предположения.

МакКуин получил роль Джереми Гилберта в 2009 году, когда ему было 20 лет. Он сыграл персонажа во всех восьми сезонах «Дневников вампира», появившись в 133 эпизодах.

После завершения основного сериала актёр вернулся к образу Джереми в «Наследии». В продолжении «Дневников вампира» МакКуин появился в одном эпизоде первого сезона в качестве приглашённого актёра.