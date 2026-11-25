Мать 30-летнего врача из Санкт-Петербурга Анастасии Соболевской, скончавшейся на Бали, усомнилась в версии отравления дочери некачественным вином. Женщина допустила, что причиной трагедии мог стать укус ядовитого существа, рассказала она 78.ru.

По словам матери, Анастасия почувствовала себя плохо ещё 19 ноября. Россиянке поставили капельницу, однако её состояние продолжило ухудшаться. Родственница подчеркнула, что дочь сама была медиком и знала, как действовать при отравлении.

«Я не думаю, что это вино, это может вода даже быть», — сказала мать погибшей.

Друг Анастасии Дмитрий Головин, находившийся вместе с ней на Бали, сообщил, что страховая компания отказалась покрывать расходы, сославшись на пункт договора об употреблении алкоголя. Мужчина также посетовал на отсутствие необходимых токсикологических анализов в местной клинике.

Обе бутылки вина, которое употребляла россиянка, до сих пор хранятся у Головина. Из одной из них он также пил, но в небольшом количестве. Прощание с Анастасией намечено на 26 ноября. Согласно её пожеланию, прах должны развеять над океаном.