«Не вижу давления»: Зеленский истошно отчитал Китай за выбор России, а не Украины

Китай занимает благоприятную позицию по отношению к России, чем к Украине, и не использует своё влияние на Москву, чтобы заставить РФ свернуть специальную военную операцию. На это пожаловался Владимир Зеленский в соцсети Х.

Политик ситает, что в Россию поступают китайские технологии и оборудование, которые используются в военных целях, но главная его претензия связана с политической позицией КНР.

«Я не вижу, чтобы Китай давил на Россию, чтобы та прекратила войну», — указал украинский политик.

Он отметил, что у Китая огромное влияние на РФ в условиях санкций, однако Пекин не толкает Москву к переговорам. По мнению Зеленского, это указывает на то, что КНР поддерживает Россию в её борьбе.

«Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне, политически», — посетовал Зеленский.