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Опубликовано 17 сентября, 12:22

«Не вижу давления»: Зеленский истошно отчитал Китай за выбор России, а не Украины

Зеленскому жаль, что Китай поддерживает Россию, а не Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Китай занимает благоприятную позицию по отношению к России, чем к Украине, и не использует своё влияние на Москву, чтобы заставить РФ свернуть специальную военную операцию. На это пожаловался Владимир Зеленский в соцсети Х.

Политик ситает, что в Россию поступают китайские технологии и оборудование, которые используются в военных целях, но главная его претензия связана с политической позицией КНР.

«Я не вижу, чтобы Китай давил на Россию, чтобы та прекратила войну», — указал украинский политик.

Он отметил, что у Китая огромное влияние на РФ в условиях санкций, однако Пекин не толкает Москву к переговорам. По мнению Зеленского, это указывает на то, что КНР поддерживает Россию в её борьбе.

«Жаль, что Китай не на нашей стороне в этой войне, политически», — посетовал Зеленский.

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Видимо, Зеленский этого не знает, но на саммите ШОС председатель КНР Си Цзиньпин заявлял о готовности усилить координацию миротворческих усилий по Украине. Это было в начале сентября, а уже через две недели в Кремле отметили, что Пекин и Нью-Дели действительно предложили Москве помощь в урегулировании.

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