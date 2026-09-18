Не возникнет сама собой: Психолог рассказала, как заводить друзей после 50 лет

Поиск одного идеального друга может мешать заводить знакомства после 50 лет. Вместо этого стоит расширять круг людей, с которыми приятно проводить время, рассказала психолог по семейным отношениям Ника Ишмакова. По её словам, необязательно искать человека, который разделит все интересы.

С одним знакомым можно гулять с собаками, с другим — посещать магазины, с третьим — ездить на экскурсии. Ещё один способ вернуть общение в свою жизнь — написать или позвонить человеку, с которым когда-то было хорошо. Долгое молчание не обязательно означает нежелание дружить: собеседник мог просто погрузиться в дела.

Кроме того, для новых знакомств стоит внимательнее присмотреться к повседневному окружению. Приятным собеседником может оказаться сосед, продавец в магазине или участник мастер-класса. Дружелюбие, улыбка и интерес к человеку помогают начать разговор.

Если симпатия взаимна, можно первым предложить обменяться телефонами. Важно проявлять инициативу ненавязчиво, а не ждать, что дружба возникнет сама собой, заключила собеседница «Вечерней Москвы».

Кстати, около трети россиян не верят в дружбу с коллегами и предпочитают сохранять дистанцию. При этом 40% хотели бы чаще встречаться с сослуживцами вне офиса, но не находят свободного времени.