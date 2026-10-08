«Не юная и не перспективная»: Публицист скептически оценил литературную Нобелевку

Нобелевская премия по литературе, по мнению публициста и политолога Армена Гаспаряна, всё чаще отмечает политические взгляды авторов, а не их творческие достижения. В беседе с Life.ru он прокомментировал присуждение награды канадской поэтессе Энн Карсон.

«Нобелевская премия по литературе давно вышла за формат какой-либо литературы. Она даётся за правильную политическую позицию, за какие-то воззрения, которые чрезвычайно далеки от творчества», — заявил Гаспарян.

В качестве примера публицист упомянул награждение Светланы Алексиевич. При этом он признал, что в случае Карсон решение объясняется особенностями её произведений — сочетанием классической традиции с новыми формами.

«Надо сказать, что писательница совсем не юная и не перспективная. Хорошо, хотя бы в этом случае её оценили. Это, наверное, приятно», — сказал собеседник Life.ru.

Однако выбор нынешнего лауреата не изменил его общего отношения к премии. Гаспарян считает, что награду нередко получают авторы, известные преимущественно узкому кругу читателей, а не широкой мировой аудитории.

«Но я всё равно остаюсь при своём мнении: к огромному сожалению, это не про литературу и не про вклад в неё», — подчеркнул публицист.

Он охарактеризовал своё отношение к награде как скептическое и добавил, что не ожидает быстрого восстановления её репутации.

«Нобелевская премия очень сильно дискредитировала себя за последние годы. И рассчитывать, что она каким-то образом сможет быстро себя реабилитировать, вряд ли возможно», — заключил Гаспарян.

Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по литературе 2026 года получила Энн Карсон. Канадской поэтессе, эссеистке, переводчице и специалисту по античной литературе 76 лет. В своих произведениях она соединяет поэзию, прозу и эссеистику, переосмысляя древнегреческие сюжеты и мифологию.