«Не заменит тренировку»: Сколько калорий сжигает стоячая поездка в автобусе

За полчаса поездки стоя человек расходует примерно на 2–5 килокалорий больше, чем сидя, рассказала тренер Анна Кравченко. По её словам, за час разница составит около 4–9 ккал, поэтому рассчитывать на заметное похудение таким способом не стоит.

«Стоячая поездка может быть небольшим вкладом в общую подвижность, но не заменит прогулку или тренировку», — пояснила собеседница «Газеты.ru».

При разгоне, торможении и поворотах тело удерживает равновесие, задействуя мышцы стоп, голеней, бёдер, ягодиц и корпуса. Однако неподвижное стояние в течение 30–60 минут создаёт статическую нагрузку, которая может вызвать тяжесть в ногах, усталость стоп и напряжение в пояснице.

Эксперт посоветовала держаться за поручень, не переносить всю нагрузку на одну ногу и не пытаться всю дорогу втягивать живот. Если человек устал или плохо себя чувствует, разумнее занять свободное сиденье. А для дополнительной активности полезнее выйти на остановку раньше и пройти оставшийся путь пешком.

Ранее фитнес-тренер рассказала Life.ru, что низкая повседневная активность может мешать похудению, даже если человек регулярно посещает зал. На общий расход энергии влияют также прогулки, подъём по лестнице и домашние дела.