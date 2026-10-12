Не защита от ОРВИ, а источник проблем: Какие риски таят в себе увлажнители воздуха

Увлажнитель воздуха сам по себе не повышает риск ОРВИ, однако при неправильном уходе способен стать источником загрязнений. Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва рассказала Life.ru, почему при использовании прибора важно следить за чистотой резервуара и уровнем влажности.

Респираторную инфекцию вызывают вирусы, а не работа прибора. Однако при неправильном уходе увлажнитель может стать источником дополнительных загрязнений воздуха, а при слишком интенсивной работе — создать условия для возникновения сырости и роста плесневых грибов. Мария Золотарёва Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА

Если долго не менять воду и плохо очищать ёмкость, внутри устройства могут размножаться бактерии и микроскопические грибы. Во время работы часть микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности попадает в воздух вместе с мелкими каплями воды, а затем — в дыхательные пути. Такой загрязнённый аэрозоль способен раздражать слизистые и в отдельных случаях становиться причиной заболеваний дыхательной системы.

Особенно внимательно нужно относиться к ультразвуковым моделям и увлажнителям с холодным распылением. Они образуют аэрозоль непосредственно из воды, находящейся в резервуаре.

Чтобы снизить риск загрязнения воздуха, воду в портативном увлажнителе желательно полностью менять ежедневно, не доливая новую порцию к оставшейся. Резервуар и детали, контактирующие с водой, необходимо регулярно очищать по инструкции производителя и удалять налёт. Если прибор временно не используется, воду следует слить, а ёмкость полностью просушить.

Ещё одна проблема связана с чрезмерным увлажнением помещения. Для жилых комнат обычно рекомендуется относительная влажность в пределах 30–50%. При устойчивом превышении этого уровня создаются более благоприятные условия для развития плесневых грибов и размножения пылевых клещей, а их биологические загрязнители могут раздражать дыхательные пути, особенно у людей с аллергическими и респираторными заболеваниями.

«Если окна постоянно запотевают, на стёклах появляются капли воды, сыреют откосы или возникает характерный запах сырости, интенсивность работы увлажнителя следует уменьшить и проверить влажность гигрометром», — отметила эксперт.

Использовать прибор, по словам Золотарёвой, следует по необходимости, а не держать включённым постоянно независимо от микроклимата. Если гигрометр уже показывает 30–50% влажности, дополнительное увлажнение обычно не требуется.

«Увлажнитель не стоит рассматривать как средство профилактики ОРВИ, его задача — корректировать недостаточный уровень влажности воздуха», — подчеркнула Золотарёва.

Врачи советуют осторожнее относиться и к проветриванию спальни. Если ночью температура в комнате опускается ниже 16–17 градусов и человеку становится холодно, окно лучше прикрыть. В первую очередь стоит ориентироваться на условия в помещении и собственное самочувствие. В каких случаях на ночь лучше закрывать окно, читайте в комментарии на Life.ru.