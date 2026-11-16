Если при температуре болят голова и мышцы, ломит суставы, принять жаропонижающее можно, не дожидаясь определённой отметки на градуснике, рассказал терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов. По его словам, если взрослый переносит лихорадку хорошо, в первые два дня болезни он может обойтись без препаратов.

«Поэтому не ждём конкретных цифр на градуснике, ориентируемся именно по самочувствию», — подчеркнул врач в интервью радио Sputnik.

При инфекции иммунная система даёт мозгу сигнал повысить температуру тела. Пока организм разогревается, человек мёрзнет, хотя температура уже растёт. В этот момент можно укрыться одеялом и выпить что-нибудь тёплое.

Когда озноб проходит и становится жарко, одеяло нужно убрать. Организм начинает отдавать тепло через кожу. Пот испаряется и помогает телу остыть, а под несколькими одеялами охлаждаться труднее, отметил специалист.