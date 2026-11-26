6 февраля 2027 года по китайскому календарю наступит год Красной Огненной Козы. Но фигурки новой покровительницы появятся под ёлками ещё в ночь на 1 января: встречать восточный символ заранее у нас давно стало привычкой. Козе приписывают любовь к домашнему уюту, красивым вещам и спокойствию. Именно этими качествами в праздничных подборках объясняют часть подарочных запретов, а остальные связаны с приметами, знакомыми задолго до наступления 2027-го.

Изделия из козьей кожи и овчины

Что нельзя дарить на Новый год 2027? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кожаные перчатки, дублёнка или пушистая шкура на кресло кажутся подходящими зимними подарками. Однако в подборках к году Козы именно такие вещи часто оказываются первыми кандидатами на замену. Объяснение простое: негоже встречать покровительницу года подарком, для которого использовали кожу её сородичей. Овчина попадает в тот же список, поскольку восточный символ называют не только Козой, но и Овцой.

При этом шерстяной свитер или вязаный плед в подобных рекомендациях обычно приветствуются: шерсть получают при стрижке животных. Поэтому, если хочется подарить что-то тёплое, можно выбрать мягкий шарф, варежки или уютное покрывало. А красный, бордовый или терракотовый оттенок поможет обыграть огненную тему года Козы. Эти цвета можно использовать и в праздничном наряде: идеи сочетаний собраны в нашей подборке образов для встречи Нового года 2027.

Дешёвая синтетика и безделушки на один вечер

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сувенир, который сломается ещё до окончания каникул, вряд ли обрадует получателя. В праздничных приметах нелюбовь к таким подаркам объясняют вкусом Козы: ей приписывают тягу к натуральным материалам и добротным вещам. Поэтому в нежелательные презенты записывают дешёвый искусственный мех, неприятные на ощупь ткани и пластиковые украшения сомнительного качества.

Для года Красной Огненной Козы можно выбрать керамическую чашку, деревянную шкатулку или льняной текстиль с яркими деталями. При этом красный цвет сам по себе не спасёт неудачную покупку. Если вещь неудобная, колючая или совершенно не нужна человеку, праздничная символика едва ли сделает её любимой.

Подарки, от которых хочется заткнуть уши

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Музыкальная игрушка, которая поёт одну и ту же песню, громкая хлопушка или будильник с сиреной способны быстро испортить праздничное настроение. В подборках к году Козы шумные подарки не советуют выбирать из-за пугливости животного. Покровительнице приписывают любовь к тихому дому, где можно расслабиться и отдохнуть.

Огненная стихия 2027 года не обязательно означает, что праздник должен греметь до утра. Её можно обыграть тёплым светом настольной лампы или гирлянды. А вот желанную колонку или хорошие наушники вычёркивать из списка только из-за приметы не стоит: особенно если человек сам попросил именно их.

Сувенирное оружие и агрессивные розыгрыши

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Декоративный меч, игрушечный пистолет или подарок, рассчитанный на испуг, плохо сочетаются с миролюбивым образом Козы. В тематических публикациях такие вещи связывают с конфликтами и напряжением, которым не место в наступающем году. Под ту же логику попадают розыгрыши, после которых смеётся только даритель.

Красную Огненную Козу в таком случае лучше представить покровительницей творчества, а не сражений. Вместо пугающего сюрприза можно выбрать настольную игру, набор для рисования или билет на выступление любимого артиста. Главное — не перепутать собственное представление о веселье с тем, что действительно понравится близкому.

Ножи, ножницы и другие острые предметы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Набор кухонных ножей может быть мечтой увлечённого кулинара, а хорошие ножницы — ценным подарком для человека, который шьёт. Но у примет на этот счёт своё мнение: острые предметы связывают со ссорами и разрывом отношений. Этот запрет относится к подаркам вообще, а не исключительно к году Козы.

В 2027-м его легко вписать в тему семейной гармонии, которую принято связывать с покровительницей года. Если получатель суеверен, вместо ножей можно подарить форму для выпечки, красивое блюдо или кулинарный мастер-класс. Есть и знакомый многим способ обойти примету: человек отдаёт за подарок символическую монетку, словно покупает вещь.

Часы, которые «отсчитывают время до разлуки»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Наручные часы, настенные ходики или симпатичный будильник тоже регулярно оказываются в подарочных чёрных списках. По распространённой примете, такой презент отсчитывает время до расставания. Особенно настороженно к нему могут отнестись те, кто выбирает подарок любимому человеку.

Привязывать происхождение этого поверья к Огненной Козе не нужно: оно существует независимо от восточного календаря. Но если хочется встретить 2027 год без тревожных намёков, лучше заранее узнать отношение получателя к часам. Возможно, он давно присмотрел конкретную модель и никакие приметы его совершенно не волнуют.

Пустой кошелёк или копилка без единой монеты

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сам по себе кошелёк — практичный подарок, особенно если старый уже потёрся и плохо закрывается. Нежелательным по примете считается именно пустой: его связывают с нехваткой денег в будущем. Поэтому перед вручением внутрь кладут монету или небольшую купюру. Так же поступают с копилкой. Монеты фигурируют и в других новогодних приметах. Например, их предлагают прятать под скатерть — вместе с другими символами достатка и домашнего благополучия в год Козы.

К году Красной Огненной Козы можно подобрать кошелёк в бордовом оттенке или керамическую копилку в виде забавной овечки. Но цвет и форма здесь лишь праздничные детали: сама примета касается содержимого. Если решили её соблюсти, достаточно не оставлять подарок пустым.

А свечи в год Огненной Козы дарить можно?

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если вам попадались списки с запретом на свечи, подсвечники и камины, проверьте, к какому году они относятся. Подобные советы публиковали перед 2015-м, годом Деревянной Козы, и объясняли опасным соседством дерева и огня. Переносить их без изменений на 2027 год не стоит.

В современных подборках к Огненной Козе свечи, наоборот, предлагают как уютный подарок для дома. Для человека, который любит такие вещи, можно выбрать красивый подсвечник или свечу с привычным ароматом. А если запахи ему не нравятся, подойдёт небольшой светильник с тёплым светом.

Подарочные приметы порой противоречат друг другу, зато желания близкого обычно дают куда более ясную подсказку. Поверья касаются не только подарков: отдельно мы разобрали, что советуют сделать и чего избегать в новогоднюю ночь перед 2027 годом. Поэтому перед покупкой полезно вспомнить, чему человек действительно обрадуется: новому пледу, билету в театр или тем самым часам, которые он давно хотел. А вы учитываете приметы при выборе новогодних подарков или считаете, что главное — попасть в желание человека, которому хотите преподнести презент? А если вам интересно, что Огненная Коза приготовила вашему знаку в денежных делах, загляните в финансовый гороскоп на 2027 год.