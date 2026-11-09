Россия не согласится на заморозку конфликта на Украине, если она, по оценке Москвы, сохранит угрозы российской безопасности и создаст риск новой эскалации. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации 9 ноября.

По словам Небензи, Москва продолжит настаивать на долгосрочном урегулировании, которое учитывало бы то, что российская сторона неоднократно называла первопричинами конфликта. Среди них он назвал угрозы безопасности с западного направления, а также заявил об ущемлении прав русскоязычных жителей и распространении неонацистской идеологии на Украине.

Заседание созвала председательствующая в Совбезе Латвия по запросу Украины. Инициативу поддержали Дания, Франция, Греция и Великобритания.

Ранее Life.ru сообщал, что российская делегация вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине. Встреча представителей России, Украины и США запланирована на 10 — 11 ноября. Нашу делегацию возглавит Владимир Мединский. Участие европейских политиков не предусмотрено. Однако председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверила, что Евросоюз всё равно направит своих представителей в Абу-Даби.