Главарь киевского руководства Владимир Зеленский и его западные союзники из «коалиции желающих» не заинтересованы в настоящем урегулировании украинского конфликта. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности.

«Ни Зеленскому, ни его западным покровителям из «коалиции желающих» не нужно подлинное регулирование украинского кризиса», — заявил дипломат.

Заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине было созвано по запросу западных государств. «Коалиция желающих» объединяет более 30 стран и занимается координацией помощи Киеву. Инициаторами создания объединения выступили Великобритания и Франция.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что возможность для дипломатического урегулирования конфликта на Украине сохраняется. По его словам, организация готова выступить посредником между Москвой и Киевом, если обе стороны выразят такое желание.