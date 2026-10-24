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Опубликовано 24 октября, 11:34

Недуг без вируса: Как распознать психосоматический кашель и избавиться от него

Терапевт Звонков: Стрессовый кашель может пройти после устранения причин тревоги

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сухой кашель может возникать из-за стресса и ослабевать, когда человек успокаивается, рассказал терапевт Андрей Звонков. По его словам, такой приступ иногда становится реакцией на неудобный вопрос или растерянность. Однако отсутствие мокроты само по себе не позволяет исключить инфекцию: вирусный кашель поначалу тоже бывает сухим.

«Достаточно убрать причину стресса, вместе с ней уйдёт и кашель», — пояснил врач в беседе с «Абзацем».

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Выявить провоцирующие ситуации поможет дневник, уверен клинический психолог Станислав Самбурский. В записях стоит отмечать, после каких разговоров, мыслей или событий начинается кашель. При первых позывах специалист рекомендовал сделать глоток воды, расслабить плечи и спокойно подышать.

Дополнительное напряжение при попытках подавить приступ может усугублять его, добавила психолог Наталья Наумова. Она предложила переключить внимание на телесные ощущения: почувствовать опору стоп и соприкосновение со спинкой стула. Если самостоятельно справиться не получается, лучше обратиться к специалисту, заключила собеседница «Москвы 24».

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Напомним, с начала осени россияне стали чаще жаловаться на продолжительный сухой кашель без привычных признаков простуды. Пациенты описывали навязчивое першение, которое сохранялось после лечения. В некоторых случаях после обследований врачи рассматривали стресс и тревожность как возможные причины.

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Борис Эльфанд
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