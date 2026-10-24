Недуг без вируса: Как распознать психосоматический кашель и избавиться от него

Сухой кашель может возникать из-за стресса и ослабевать, когда человек успокаивается, рассказал терапевт Андрей Звонков. По его словам, такой приступ иногда становится реакцией на неудобный вопрос или растерянность. Однако отсутствие мокроты само по себе не позволяет исключить инфекцию: вирусный кашель поначалу тоже бывает сухим.

«Достаточно убрать причину стресса, вместе с ней уйдёт и кашель», — пояснил врач в беседе с «Абзацем».

Выявить провоцирующие ситуации поможет дневник, уверен клинический психолог Станислав Самбурский. В записях стоит отмечать, после каких разговоров, мыслей или событий начинается кашель. При первых позывах специалист рекомендовал сделать глоток воды, расслабить плечи и спокойно подышать.

Дополнительное напряжение при попытках подавить приступ может усугублять его, добавила психолог Наталья Наумова. Она предложила переключить внимание на телесные ощущения: почувствовать опору стоп и соприкосновение со спинкой стула. Если самостоятельно справиться не получается, лучше обратиться к специалисту, заключила собеседница «Москвы 24».