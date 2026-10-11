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Опубликовано 11 октября, 15:48

Пыльное дело: Аллерголог раскрыла неочевидные причины кашля и насморка осенью

Аллерголог Манина: Влажность выше 50% способствует размножению пылевых клещей

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Затяжной насморк, чихание и кашель без температуры осенью могут быть признаками аллергии на домашнюю пыль, рассказала аллерголог-иммунолог Ирина Манина. По её словам, влажность выше 50% создаёт благоприятные условия для размножения пылевых клещей. Их частицы продукты жизнедеятельности вызывают аллергическую реакцию.

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Дополнительным источником пыли становятся тёплая одежда и вещи, которые долго лежали в шкафах. При их встряхивании аллергены поднимаются в воздух и попадают в дыхательные пути, подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Врач посоветовала выстирать шторы, убрать пыль в труднодоступных местах и хранить сезонные вещи в герметичной упаковке. Если заложенность носа, зуд и покашливание сохраняются неделями, причину должен установить аллерголог.

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Борис Эльфанд
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