Пыльное дело: Аллерголог раскрыла неочевидные причины кашля и насморка осенью

Затяжной насморк, чихание и кашель без температуры осенью могут быть признаками аллергии на домашнюю пыль, рассказала аллерголог-иммунолог Ирина Манина. По её словам, влажность выше 50% создаёт благоприятные условия для размножения пылевых клещей. Их частицы продукты жизнедеятельности вызывают аллергическую реакцию.

Дополнительным источником пыли становятся тёплая одежда и вещи, которые долго лежали в шкафах. При их встряхивании аллергены поднимаются в воздух и попадают в дыхательные пути, подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Врач посоветовала выстирать шторы, убрать пыль в труднодоступных местах и хранить сезонные вещи в герметичной упаковке. Если заложенность носа, зуд и покашливание сохраняются неделями, причину должен установить аллерголог.

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