Недуг играет в прятки: Почему редкую болезнь могут искать годами

Редкое заболевание может годами оставаться нераспознанным, поскольку его симптомы напоминают проявления более распространённых болезней, пояснила доцент кафедры клинической психологии Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьёва. По её словам, диагностику также затрудняют постепенное развитие симптомов, нечёткая клиническая картина и ограничения доступных обследований.

Поиск осложняется, если к редкой патологии присоединяются обычные заболевания. Кроме того, сама болезнь может быть ещё недостаточно изучена. При этом отсутствие окончательного диагноза не означает, что пациент должен оставаться без помощи: врач может назначить средства для облегчения симптомов, направить на дополнительное обследование или собрать консилиум.

Специалист призвала не прерывать взаимодействие с медиками и выполнять рекомендации даже при затянувшемся поиске причины недомогания. Она посоветовала ориентироваться на факты, а не предположения, и проговаривать свои переживания, чтобы снизить тревогу, страх и раздражение.

Сохранить эмоциональные силы помогают и занятия, которые приносят положительные впечатления. Такой настрой поддерживает человека в процессе обследований и сотрудничества с врачами, пояснила собеседница RuNews24.ru.