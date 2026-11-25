Нефть, газ и титан подождут: Трамп пересмотрел подход к сделкам с Россией
FT: США пересмотрели подход к экономическим сделкам с Россией
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Администрация президента США Дональда Трампа отодвинула на второй план планы экономического сотрудничества с Россией в рамках переговоров об урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на пять осведомлённых чиновников.
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уведомили европейских партнёров, что совместные бизнес-проекты больше не занимают центрального места в предложениях Вашингтона Москве.
Ранее Кушнер рассматривал развитие экономических связей как один из инструментов мирного урегулирования. Среди обсуждавшихся инициатив были инвестиции американских компаний в российскую нефтяную промышленность, производство титана и возобновление поставок газа в Европу.
По сведениям FT, Москва первоначально проявила интерес к американским предложениям, однако впоследствии сосредоточилась на политических условиях урегулирования. В частности, российская сторона продолжает настаивать на выводе украинских войск из Донбасса.
Как утверждает один из собеседников издания, теперь Вашингтон уделяет больше внимания территориальному вопросу, чем перспективам экономического сотрудничества.
Напомним, ещё в октябре высокопоставленные представители России и США обсуждали привлечение американского инвестора к проекту «Северный поток». Позднее стало известно и о предложении Вашингтона возобновить транзит российского газа в Европу через Украину.