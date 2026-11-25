Администрация президента США Дональда Трампа отодвинула на второй план планы экономического сотрудничества с Россией в рамках переговоров об урегулировании украинского конфликта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на пять осведомлённых чиновников.

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уведомили европейских партнёров, что совместные бизнес-проекты больше не занимают центрального места в предложениях Вашингтона Москве.

Ранее Кушнер рассматривал развитие экономических связей как один из инструментов мирного урегулирования. Среди обсуждавшихся инициатив были инвестиции американских компаний в российскую нефтяную промышленность, производство титана и возобновление поставок газа в Европу.

По сведениям FT, Москва первоначально проявила интерес к американским предложениям, однако впоследствии сосредоточилась на политических условиях урегулирования. В частности, российская сторона продолжает настаивать на выводе украинских войск из Донбасса.