Париж готов принять приглашение Путина, но выдвигает Москве условие
Франция готова к переговорам в Москве при участии Европы в диалоге по Украине
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Франция готова принять приглашение России на переговоры в Москве, если европейским странам гарантируют полноценное участие в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил РБК представитель французского посольства в России.
В Париже считают, что именно европейским государствам предстоит сыграть ключевую роль в обсуждении будущей архитектуры безопасности, восстановления Украины, судьбы антироссийских санкций и замороженных активов РФ. При этом сроки и детали возможного визита представителей Франции, Германии и Великобритании в российскую столицу пока не согласованы.
В дипмиссии назвали приглашение Москвы обнадёживающим сигналом. По оценке собеседника издания, в Европе растёт заинтересованность в прямом диалоге с Россией, хотя единой позиции по этому вопросу пока нет.
«В любом случае, чтобы достичь мира, нужно говорить со всеми сторонами», — заявил представитель посольства.
В дипмиссии также заверили, что Франция продолжит выдавать визы россиянам. Несмотря на ужесточение правил оформления долгосрочных мультивиз, Париж не поддерживает полный запрет. К обсуждению отмены санкций французская сторона готова вернуться по мере продвижения к мирному урегулированию.
Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин пригласил европейских представителей в Москву по дипломатическим каналам, чтобы выяснить их позицию по украинскому конфликту. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков позднее сообщил о проработке визита «евротройки», однако подчеркнул, что речь не идёт о её подключении к трёхстороннему переговорному формату. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил наличие контактов с европейцами, но отказался раскрывать имена приглашённых до появления ясности. Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц предложил провести переговоры на нейтральной территории, за что подвергся критике со стороны оппозиционной партии АдГ.
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