Франция готова принять приглашение России на переговоры в Москве, если европейским странам гарантируют полноценное участие в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил РБК представитель французского посольства в России.

В Париже считают, что именно европейским государствам предстоит сыграть ключевую роль в обсуждении будущей архитектуры безопасности, восстановления Украины, судьбы антироссийских санкций и замороженных активов РФ. При этом сроки и детали возможного визита представителей Франции, Германии и Великобритании в российскую столицу пока не согласованы.

В дипмиссии назвали приглашение Москвы обнадёживающим сигналом. По оценке собеседника издания, в Европе растёт заинтересованность в прямом диалоге с Россией, хотя единой позиции по этому вопросу пока нет.

«В любом случае, чтобы достичь мира, нужно говорить со всеми сторонами», — заявил представитель посольства.

В дипмиссии также заверили, что Франция продолжит выдавать визы россиянам. Несмотря на ужесточение правил оформления долгосрочных мультивиз, Париж не поддерживает полный запрет. К обсуждению отмены санкций французская сторона готова вернуться по мере продвижения к мирному урегулированию.