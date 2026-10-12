Нефть не сбавляет обороты: Brent пробила второй рекорд сентября

Цена нефти Brent впервые с 29 сентября преодолела рубеж в 107 долларов за баррель, побив уже второй рекорд. Об этом свидетельствуют данные торгов декабрьскими фьючерсами на лондонской бирже ICE.

К 16:48 по московскому времени североморская марка прибавила 2,21%, достигнув 107,03 доллара. Однако уже через пять минут подъём немного замедлился. Котировки скорректировались до 107 долларов, а суточный прирост сократился до 2,18%.

Положительную динамику одновременно продемонстрировала американская нефть WTI. Ноябрьские контракты на этот сорт подорожали на 2,2%, до 93,87 доллара за баррель.

Ранее Life.ru сообщал о повышении Министерством энергетики США прогноза средней стоимости нефти Brent на 2026 год до 96,32 доллара за баррель. Прежняя оценка составляла 91,01 доллара, поэтому ведомство пересмотрело ожидания в сторону увеличения примерно на 5,8%. При этом на 2027 год американские специалисты спрогнозировали снижение показателя до 83,74 доллара.