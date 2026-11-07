Тюремные сроки, назначенные в Финляндии двум членам экипажа сухогруза Fitburg по делу о повреждении подводных кабелей, вызвали резкую реакцию защиты. Адвокат Герман Юнгберг, представляющий интересы судовладельца, назвал решение хельсинкского суда немыслимым. Российский капитан Андрей Максименко получил три с половиной года заключения, а боцман из Азербайджана Вусал Магжидов — два года и десять месяцев.

«Командиру судна — 3,5 года, боцману — два года 10 месяцев. Немыслимо!» — возмутился Юнгберг в беседе с РИА «Новости».

Защита намерена добиваться пересмотра дела. По оценке адвоката, апелляционное разбирательство может занять от шести месяцев до года. При этом осуждённых заключили под стражу сразу после оглашения приговора 5 ноября, хотя до этого они находились под запретом на выезд из Финляндии. Решение суда первой инстанции ещё не вступило в законную силу.

Основанием для уголовного преследования стал инцидент 31 декабря 2025 года в Финском заливе. По выводам финского суда, Fitburg на протяжении нескольких часов двигался с опущенной якорной цепью, протащив её по морскому дну примерно 130 километров. В результате были повреждены два телекоммуникационных кабеля, а ещё семь линий связи и электропередачи, а также газопровод оказались под угрозой.

Суд счёл действия капитана и боцмана умышленными. По его оценке, моряки должны были понимать, что якорь находится в воде, однако не обеспечили его своевременный подъём. Обоих признали виновными в тяжком причинении ущерба. Кроме лишения свободы, их обязали выплатить компенсацию за повреждённую инфраструктуру и расходы на расследование.

Впрочем, сами моряки вину отрицают. Максименко настаивает, что не знал о волочившемся по дну якоре и не предпринимал умышленных действий, способных повредить подводные коммуникации. Защита также оспаривает право Финляндии рассматривать дело, поскольку значительная часть событий происходила за пределами её территориальных вод.

Российское посольство в Хельсинки ранее выразило недоумение по поводу приговора. Дипломаты усомнились в объективности процесса и заявили, что рассмотрение дела, по их мнению, противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву. Финский суд, напротив, признал свою юрисдикцию, исходя из того, что последствия повреждения инфраструктуры затронули страну.

Между тем в Финляндии подсчитали расходы на задержание танкера Eagle S, проходившего по другому делу о повреждении подводных коммуникаций: операция и расследование обошлись государству почти в 1,4 миллиона евро. Инцидент произошёл в декабре 2024 года после отключения энергокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Капитану танкера и двум его помощникам предъявили обвинения, которые они отвергли. Первоначально окружной суд отказался рассматривать дело из-за отсутствия юрисдикции, однако в августе 2026 года апелляционная инстанция отменила это решение и вернула материалы на новое рассмотрение.