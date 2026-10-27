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Регион
Опубликовано 27 октября, 18:50

Финляндия потратила €1,4 млн на задержание танкера Eagle S, повредившего кабель

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Финские власти потратили почти 1,4 миллиона евро на задержание нефтяного танкера Eagle S и расследование его предполагаемой причастности к повреждению подводных кабелей в Финском заливе. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на документы Министерства внутренних дел Финляндии.

Согласно отчёту ведомства, дополнительные расходы полиции достигли 1,39 миллиона евро. Примерно 80% этой суммы ушло на оплату сверхурочной работы и компенсации сотрудникам. Столь значительные затраты объясняются тем, что операция проводилась во время рождественских праздников.

В Финляндии не нашли связи России с повреждением кабеля EstLink 2
В Финляндии не нашли связи России с повреждением кабеля EstLink 2

Напомним, 25 декабря 2024 года между Финляндией и Эстонией аварийно отключился подводный энергокабель EstLink 2. Через три дня Eagle S отправили на специальную якорную стоянку у порта Килпилахти, чтобы следователи могли изучить оборудование и документы на борту. В январе 2025 года финский оператор электросетей Fingrid потребовал через суд арестовать танкер, рассчитывая обеспечить возмещение ущерба. В начале марта судну разрешили покинуть территориальные воды страны, однако расследование продолжилось. В августе прокуратура предъявила обвинения капитану и двум его помощникам. Все трое отвергли обвинения, а защита оспорила право финских судов рассматривать дело. В октябре 2025 года суд первой инстанции отказался разбирать обвинения из-за отсутствия юрисдикции. Однако 27 августа 2026 года апелляционный суд Хельсинки отменил это решение и постановил вернуть материалы на новое рассмотрение.

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Николь Вербер
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