Финляндия потратила €1,4 млн на задержание танкера Eagle S, повредившего кабель

Финские власти потратили почти 1,4 миллиона евро на задержание нефтяного танкера Eagle S и расследование его предполагаемой причастности к повреждению подводных кабелей в Финском заливе. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на документы Министерства внутренних дел Финляндии.

Согласно отчёту ведомства, дополнительные расходы полиции достигли 1,39 миллиона евро. Примерно 80% этой суммы ушло на оплату сверхурочной работы и компенсации сотрудникам. Столь значительные затраты объясняются тем, что операция проводилась во время рождественских праздников.