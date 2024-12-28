Задержанный Финляндией танкер транспортируют на якорную стоянку

Полиция и пограничная охрана Финляндии начали транспортировку нефтяного танкера Eagle S, который подозревается в повреждении кабеля EstLink. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на правоохранительные органы.

«Полиция начинает операцию по перемещению танкера Eagle S из Финского залива в Свартбек, внутреннюю якорную стоянку у порта Килпилахти», — говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, новое место для транспортировки Eagle S было выбрано из-за подходящих условий для проведения расследования на борту судна. Танкер будет буксировать в сопровождении патрулей пограничной службы. В это время следственные действия на борту судна будут приостановлены.