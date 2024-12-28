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28 декабря, 15:00

Задержанный Финляндией танкер транспортируют на якорную стоянку

Задержанный Финляндией нефтяной танкер Eagle S транспортируют для расследования

Полиция и пограничная охрана Финляндии начали транспортировку нефтяного танкера Eagle S, который подозревается в повреждении кабеля EstLink. Об этом сообщает издание Yle со ссылкой на правоохранительные органы.

«Полиция начинает операцию по перемещению танкера Eagle S из Финского залива в Свартбек, внутреннюю якорную стоянку у порта Килпилахти», — говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, новое место для транспортировки Eagle S было выбрано из-за подходящих условий для проведения расследования на борту судна. Танкер будет буксировать в сопровождении патрулей пограничной службы. В это время следственные действия на борту судна будут приостановлены.

Напомним, 25 декабря Финляндия инициировала расследование по поводу аварийного отключения энергетического кабеля EstLink 2, который соединяет страну с Эстонией. Этот кабель был повреждён ещё в январе 2024 года. Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул важность противодействия угрозам, исходящим от «теневого флота» России. По подозрению в поломке кабелей на днях Финляндия задержала нефтяной танкер Eagle S.

В Кремле отказались комментировать вопрос задержания Финляндией танкера в Балтике
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Shutterstock / FOTODOM / Faraways

Наталья Демьянова
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