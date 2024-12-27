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Регион
27 декабря, 10:02

В Кремле отказались комментировать вопрос задержания Финляндией танкера в Балтике

Песков назвал узкопрофильным вопрос задержания Финляндией нефтяного танкера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать задержание Финляндией нефтяного танкера под флагом Островов Кука, который подозревается в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2, а также двух других кабелей между Эстонией и Финляндией. Представитель Кремля отметил, что этот вопрос является узкопрофильным и не требует официального комментария со стороны российских властей.

«Я ничего не могу точно сказать, совсем узкопрофильный вопрос, который вряд ли является прерогативой администрации президента», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Напомним, 25 декабря Финляндия инициировала расследование по поводу аварийного отключения энергетического кабеля EstLink 2, который соединяет страну с Эстонией. Этот кабель был повреждён ещё 5 января 2024 года. Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул важность противодействия угрозам, исходящим от «теневого флота» России. По подозрению в поломке кабелей в Балтике Финляндия уже задержала нефтяной танкер.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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