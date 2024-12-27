В Кремле отказались комментировать вопрос задержания Финляндией танкера в Балтике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать задержание Финляндией нефтяного танкера под флагом Островов Кука, который подозревается в причастности к повреждению подводного кабеля EstLink 2, а также двух других кабелей между Эстонией и Финляндией. Представитель Кремля отметил, что этот вопрос является узкопрофильным и не требует официального комментария со стороны российских властей.