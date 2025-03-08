В Финляндии не нашли связи России с повреждением кабеля EstLink 2
Правительство Финляндии не обнаружило связи РФ с повреждением морского кабеля
Власти Финляндии не нашли связи России или другой страны с повреждением морского кабеля EstLink 2. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
«Не обнаружив никакой связи между повреждённым кабелем и Кремлём или каким-либо другим правительством, финское правительство освободило судно», — пишет издательство.
Правительству Финляндии не удалось найти доказательства для выдачи ордеров на арест. Поэтому прокуроры не выдвинули обвинения в преднамеренных правонарушениях.
Ранее в Финляндии сняли арест с танкера Eagle S, который мог повредить морские кабели. Судно под флагом Островов Кука задержали в декабре 2024 года по подозрению в повреждении электрокабеля EstLink 2 и ещё четырёх кабелей связи в Балтийском море. Позже Финляндия нашла следы якоря рядом с повреждённым кабелем. Финская сторона также утверждала, что танкер Eagle S якобы причастен к перевозке российских энергоресурсов.
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