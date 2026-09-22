«Неприемлемы друг для друга»: Что Зеленский будет клянчить у Трампа на встрече в США

Владимир Зеленский может поднять вопрос о вступлении Украины в НАТО на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, полагает американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его оценке, Зеленский попытается добиться расширения американской помощи. Если Киев согласится на урегулирование конфликта, то будет просить гарантий безопасности и дальнейшей поддержки. Одним из таких запросов может быть членство в Североатлантическом альянсе.

При этом политолог призвал не ждать от переговоров существенных результатов. Он напомнил, что предыдущие встречи не привели к прорыву. Главным препятствием остаются разногласия относительно условий завершения конфликта.

«В этом вся проблема: все вроде готовы к переговорам и хотят закончить кризис, но на разных условиях, которые неприемлемы друг для друга», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Напомним, Зеленский начал поездку в Нью-Йорк со встречи с американскими сенаторами. Он рассказал им о предложениях по деэскалации, которые намерен обсудить с Трампом, и вновь попросил ракеты для комплексов Patriot. Переговоры с президентом США запланированы на вечер 22 сентября на полях Генассамблеи ООН.