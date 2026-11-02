В Ленинградской области успешно прошли боевые испытания плавучей платформы «Плот-47», предназначенной для защиты военно-морских баз, портов и энергетических объектов. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, установленный на ней боевой модуль «Нарвал» поразил все мишени на Ладожском озере.

Во время стрельб проверяли способность разработки противостоять угрозам как с воздуха, так и с воды. В качестве целей использовали мишени, имитировавшие воздушные беспилотники и морские безэкипажные аппараты.

«Особенно отмечу скорость работы наших предприятий: экспериментальный образец с установленным оборудованием создали всего за 15 рабочих дней», — написал Дрозденко.

Над платформой работали специалисты предприятий Ленинградской области по поручению губернатора. В создании опытного образца также участвовал Морской совет региона.

Особенность «Плота-47» — возможность устанавливать на него различные системы обнаружения и противодействия угрозам. В перспективе разработчики смогут создавать на его основе и безэкипажные модификации.

Впервые платформу представили Дрозденко летом во время поездки в Выборг. Тогда предприятиям поставили задачу усилить защиту портовой и энергетической инфраструктуры со стороны воды. Теперь региональные власти намерены продолжить сотрудничество с разработчиками, чтобы подготовить подобные решения к практическому применению.

Ранее Life.ru рассказывал об одной из крупнейших атак беспилотников на Ленинградскую область. По данным губернатора, 18 октября над регионом уничтожили 135 дронов. После налёта специальная комиссия приступила к обследованию повреждённых домов, чтобы определить размер ущерба и необходимую помощь жителям.