«Нет механизма»: Американист оценил шансы Канада стать частью Евросоюза

Сближение Канады с Евросоюзом вряд ли приведёт к её членству в объединении. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дал доктор исторических наук, профессор кафедры американских исследований СПбГУ Юрий Акимов.

«В Евросоюзе нет механизма, который предусматривает, что есть форма ассоциированного членства», — подчеркнул американист.

Заявлений об углублении сотрудничества Брюсселя и Оттавы становится всё больше. Однако эксперт сомневается, что их количество обернётся принципиальным изменением отношений.

В канадском обществе нет массового стремления стать европейцами. Политолог допустил дальнейшее взаимодействие Канады с ЕС при том, что у этого сближения есть пределы, которые Оттава не станет переходить.

Напомним, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить предоставление Канаде статуса первого ассоциированного члена ЕС. Речь идёт о новом формате сотрудничества, который не равнозначен полноценному вступлению в ЕС.