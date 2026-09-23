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Опубликовано 23 сентября, 07:54

«Нет механизма»: Американист оценил шансы Канада стать частью Евросоюза

Американист Акимов не верит, что Канада станет частью Евросоюза

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сближение Канады с Евросоюзом вряд ли приведёт к её членству в объединении. Такую оценку в беседе с «Лентой.ру» дал доктор исторических наук, профессор кафедры американских исследований СПбГУ Юрий Акимов.

«В Евросоюзе нет механизма, который предусматривает, что есть форма ассоциированного членства», — подчеркнул американист.

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Заявлений об углублении сотрудничества Брюсселя и Оттавы становится всё больше. Однако эксперт сомневается, что их количество обернётся принципиальным изменением отношений.

В канадском обществе нет массового стремления стать европейцами. Политолог допустил дальнейшее взаимодействие Канады с ЕС при том, что у этого сближения есть пределы, которые Оттава не станет переходить.

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Напомним, ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить предоставление Канаде статуса первого ассоциированного члена ЕС. Речь идёт о новом формате сотрудничества, который не равнозначен полноценному вступлению в ЕС.

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Борис Эльфанд
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