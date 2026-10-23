Нетаньяху анонсировал крупнейшую с 1967 года операцию на Западном берегу

Израиль готовится провести на Западном берегу реки Иордан крупнейшую военную операцию со времён Шестидневной войны 1967 года. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху после нападения на армейский блокпост возле Хеврона, в результате которого погибли двое израильских военнослужащих.

По словам премьера, ЦАХАЛ уже подготовил план масштабных действий, однако точные сроки их начала пока не определены. Первой целью станет район Хеврона, откуда, по данным израильских властей, прибыли нападавшие. Нетаньяху пообещал разрушить его и полностью изменить ситуацию на этой территории.

«Мы собираемся сделать то, чего до сих пор не делалось: применить успешную и жёсткую модель, которую мы использовали в лагерях беженцев, которые, по сути, представляют собой оплоты террористов», — заявил глава правительства.

Израильские военные намерены эвакуировать жителей района, провести обыски в домах, изъять оружие и уничтожить объекты, которые власти считают террористической инфраструктурой. Аналогичную тактику ЦАХАЛ ранее применял в палестинских лагерях беженцев. Нетаньяху не исключил распространения операции на другие города Западного берега.

Поводом для ужесточения военных мер стало нападение 23 октября. Двое вооружённых палестинцев открыли огонь по израильскому блокпосту возле Хеврона. Погибли два солдата ЦАХАЛ, ещё трое получили ранения. Оба нападавших были убиты в перестрелке. После случившегося израильские власти распорядились заблокировать Хеврон и соседний город Хальхуль.

Ранее Life.ru рассказывал о расширении операции ЦАХАЛ на Западном берегу реки Иордан. В феврале 2025 года израильская армия впервые за 20 лет направила танки в район палестинского Дженина. Военные объясняли свои действия необходимостью борьбы с вооружёнными группировками и расширили операцию на несколько населённых пунктов.

История противостояния на Западном берегу Иордана уходит корнями в Шестидневную войну 5–10 июня 1967 года. Тогда Израиль в ходе боёв с Египтом, Сирией и Иорданией установил контроль над Западным берегом и Восточным Иерусалимом, ранее находившимися под управлением Иордании. С тех пор эти территории остаются одним из главных предметов израильско-палестинского конфликта. Противостояние вылилось в две палестинские интифады, начавшиеся в 1987 и 2000 годах. Соглашения в Осло в 1990-х позволили Палестинской администрации получить управление частью Западного берега, однако окончательно урегулировать конфликт не удалось. Споры о границах, израильских поселениях и статусе Иерусалима продолжаются до сих пор. Ранее Life.ru подробно рассказывал о Шестидневной войне 1967 года, её причинах, ходе боевых действий и последствиях, изменивших политическую карту Ближнего Востока.