В Москве и Подмосковье с начала действия новой меры поддержки владельцам собак-проводников выдали 33 электронных сертификата на приобретение корма. Номинал каждого составляет 83,9 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

По данным ведомства, с 2023 года собаками-проводниками обеспечили девять жителей столичного региона. Ещё девять четвероногих помощников сейчас проходят этапы оформления и подготовки. Для незрячих людей такие животные становятся не просто питомцами, а настоящими помощниками, позволяющими самостоятельно передвигаться по городу.

Одна из тех, чью жизнь изменила собака-проводник, — москвичка Арюна Соктуева. Она потеряла зрение в семилетнем возрасте, но получила несколько специальностей и продолжает активно работать. Вместе с собакой по кличке Вита женщина ездит на общественном транспорте, посещает музеи, проводит экскурсии и преподаёт английский язык.

«Вита – это мои «глаза». Собака действительно помогает мне передвигаться по городу», — рассказала Арюна.

По её словам, четвероногая помощница запоминает маршруты, находит пешеходные переходы, остановки, входы в метро и учреждения. При этом у Виты есть собственные предпочтения: однажды вместо похода в госучреждение она попыталась привести хозяйку в пекарню.

Другая жительница региона, Надежда Недашковская, после потери предыдущей собаки-проводника почти год редко выходила из дома. Ситуация изменилась, когда у неё появился лабрадор Цони. Теперь женщина снова самостоятельно ходит в магазины, пользуется транспортом и планирует поездки.

«С собакой появилась уверенность, что тебе под силу любые расстояния и новые маршруты. Она – мой главный мотиватор, чтобы не сидеть дома, быть активной и радоваться каждому дню», — поделилась Надежда.

Как пояснили в Соцфонде, получить специально обученную собаку можно бесплатно, если она предусмотрена индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА). Заявление принимают через «Госуслуги», в клиентской службе СФР или МФЦ. Будущих помощников готовят в двух специализированных центрах Балашихи, а владельцев обучают взаимодействию с животными. Расходы на обучение, проживание, питание и проезд оплачивает Соцфонд.

Помощь государства продолжается и после передачи собаки владельцу. В 2026 году ежегодная компенсация на содержание и ветеринарное обслуживание составляет 39 951,15 рубля. Дополнительно с марта действует электронный сертификат на покупку корма номиналом 83,9 тысячи рублей.

«Наша задача – не просто помочь человеку с инвалидностью получить верного спутника с комплектом снаряжения, а сделать так, чтобы четвероногий друг помогал в повседневной жизни, а забота о нём не создавала финансовой нагрузки», — подчеркнула начальник управления по работе с гражданами льготной категории регионального отделения СФР Марина Гордова.

Ранее Life.ru рассказывал о лабрадоре по кличке Ровер, который стал необычным участником работы парламента Болгарии. Собака-проводник сопровождает слабовидящего депутата Ивана Янева на заседаниях и помогает ему ориентироваться в здании. Перед началом парламентской работы мужчина вместе с четвероногим помощником изучил необходимые маршруты.