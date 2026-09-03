На фоне недавнего напоминания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что рекомендация иностранным дипломатам и гражданам эвакуироваться из Киева остаётся в силе, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Царьградом» заявил, что Украина должна признать поражение и подписать капитуляцию на условиях России.

Других вариантов, по его мнению, не осталось. Эксперт подчеркнул, что если киевское руководство продолжит упорствовать в своей линии, то исход будет предопределён.

«Их никто не спасёт: ни Бог, ни царь и ни герой, как говорили в старину», — сказал Литовкин.

Что касается планов России на осень и зиму, полковник напомнил, что удары по украинской энергетике уже наносятся и будут продолжаться. Он провёл параллель с бомбардировками НАТО Белграда в 1999 году, когда уничтожались объекты инфраструктуры. По его словам, сейчас перед Киевом стоит тот же выбор, что и перед сербами тогда — проявить благоразумие или продолжать сопротивление.

Литовкин также объяснил, что удары по тыловой инфраструктуре и наступление на линии соприкосновения неразрывно связаны. Армия без тыла, резервов и топлива, по его образному выражению, — «хромой, одноглазый и безрукий воин», то есть обречена.

Отвечая на вопрос о возможной массовой эвакуации Киева, эксперт заявил, что она физически невозможна из-за размеров города. При этом он подчеркнул, что Россия не наносит удары по жилым кварталам.

«Если украинцы не будут располагать в жилых кварталах свои склады с боеприпасами, то мирным жителям ничего не угрожает. Кроме отсутствия электричества, тепла и воды», — сказал Литовкин.

Вместе с тем он отметил, что у граждан есть выбор: можно уехать в сельскую местность и топить печь. Однако, по его мнению, те, кто раньше поддерживал бомбардировки Донбасса, теперь сами сталкиваются с последствиями.