Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев* намерен искать другую работу из-за нехватки финансовой поддержки со стороны зрителей. Мультипликатор пожаловался, что его творчество собирает комплименты, но почти не приносит денег. О финансовых проблемах художника ранее подробно рассказывал Life.ru.

«Вообще удивительно, насколько низко стоит труд художника. Помощник продавца в торговом зале получает больше», — написал Куваев* в соцсетях.

По словам мультипликатора, очередной ролик получил множество положительных откликов, однако не привлёк даже десяти новых платных подписчиков. Куваев* сравнил стоимость своего труда с пустой пивной бутылкой и признался, что устал просить зрителей поддерживать проект небольшими пожертвованиями. После завершения следующего эпизода «Масяни» он собирается искать другой источник заработка, рассматривая в том числе работу электриком или водопроводчиком.

Отдельное недовольство художника вызвало отсутствие поддержки со стороны Украины. Куваев* посетовал, что за несколько лет украинские телеканалы не показали ни одного из его антивоенных мультфильмов. Он также задался вопросом, где находятся американские структуры, которым приписывают финансирование российских оппозиционеров.

Ранее Life.ru сообщал, что Невский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил создателя «Масяни» Олега Куваева* к четырём годам и одному месяцу колонии общего режима. Решение вынесли 5 октября по делу о публичных призывах к деятельности против безопасности России и нарушении обязанностей иностранного агента. Одним из оснований для уголовного преследования стал опубликованный в июле 2023 года эпизод «Идолиада», в котором содержались призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен и отказываться от исполнения приказов. Ещё один эпизод касался непредоставления обязательной отчётности в Минюст, несмотря на два предыдущих административных штрафа по 30 тысяч рублей. Помимо лишения свободы, мультипликатору на четыре года запретили заниматься публикацией материалов в интернете.

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