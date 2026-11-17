Ни сроков, ни места, ни перспектив: Рябков высказался о новых переговорах по Украине
Рябков заявил об отсутствии сроков и места нового раунда переговоров по Украине
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Сроки проведения нового раунда трёхсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта до сих пор не определены. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ясности нет не только по дате и месту возможной встречи, но и по её перспективам.
«Нет никакого понимания ни по срокам, ни по месту, ни по перспективам», — сказал дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Заявление прозвучало после заседания внутрифракционной группы «Единой России» в Государственной думе. Участники обсуждали нынешнее состояние российско-американских отношений, итоги голосования в Конгресс США и переговоры в Абу-Даби. По словам представителя МИД, конкретных договорённостей об организации очередного раунда пока нет.
Предыдущие консультации представителей России, США и Украины состоялись 10–11 ноября в столице Объединённых Арабских Эмиратов. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва рассчитывает на скорое проведение нового раунда трёхсторонних переговоров. При этом сам Рябков после консультаций в Абу-Даби говорил о появлении основы для дальнейшей работы между Россией, США и Украиной.