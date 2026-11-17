Сроки проведения нового раунда трёхсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта до сих пор не определены. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ясности нет не только по дате и месту возможной встречи, но и по её перспективам.

«Нет никакого понимания ни по срокам, ни по месту, ни по перспективам», — сказал дипломат журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.