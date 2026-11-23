Никита Джигурда до экстренной госпитализации не жаловался на самочувствие и активно участвовал в съёмках различных телевизионных шоу. Однако утром 23 ноября артисту внезапно стало плохо в собственном доме в Подмосковье. Подробности произошедшего раскрыл Telegram-канал Mash.

По информации канала, около восьми утра у шоумена резко упало артериальное давление. В этот момент Джигурда находился в загородном доме вместе с супругой, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Мариной Анисиной. Женщина вызвала скорую помощь, которая доставила артиста в больницу.

При этом ранее Анисина сообщила, что давление у мужа, наоборот, повысилось. По её словам, Джигурда долго отказывался обращаться за медицинской помощью, однако в итоге супруге пришлось вызвать врачей.

«Я вызвала скорую, поднялось давление. Он долго не хотел вызывать скорую, но пришлось», — рассказала фигуристка.

Около 9:30 утра артиста доставили в реанимацию. Анисина сообщила, что у мужа диагностировали инфаркт. Связаться с Джигурдой после госпитализации она не могла, поскольку телефон остался не у него. Медики предложили супруге перезвонить через несколько часов.

Джигурда продолжает активно участвовать в телевизионных проектах. Ранее Life.ru рассказывал об участии артиста в реалити-шоу «Звёзды под капельницей», где знаменитости проходят программу восстановления под наблюдением специалистов. Вместе с ним в проекте снимались Анастасия Волочкова, Маша Малиновская и другие звёзды.