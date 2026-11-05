Если близкий человек дома не подаёт признаков жизни, первым действием должен стать звонок по номеру 112, рассказал адвокат Александр Караваев. По его словам, родственники не могут самостоятельно констатировать смерть, это задача медицинского работника.

Диспетчеру нужно описать состояние человека и следовать его указаниям, а также уточнить вызов полиции. Начинать подготовку к похоронам до осмотра нельзя: переодевать тело, убирать комнату или выбрасывать лекарства не следует. Особенно важно сохранить обстановку при внезапной смерти, после травмы или приёма препаратов.

Полицейским потребуется информация о последних часах жизни умершего: когда его видели живым, на что он жаловался и кто его обнаружил. Для оформления документов стоит подготовить паспорт, полис ОМС, СНИЛС и медицинские выписки. Медицинское свидетельство о смерти станет основанием для государственной регистрации и получения соответствующего свидетельства в ЗАГСе или МФЦ.

Отказаться от патолого-анатомического вскрытия можно не всегда. Закон допускает это по религиозным мотивам при письменном заявлении, но предусматривает исключения, например, если причина смерти не установлена или есть подозрение на насилие.

С выбором похоронной службы спешить не стоит: внезапно появившиеся агенты не обязывают семью пользоваться их услугами. Нельзя и распоряжаться счётом умершего через его карту только потому, что известен ПИН-код: деньги входят в наследство, отметил юрист в беседе с «Газетой.ru».

Ранее Верховный суд разъяснил, что ошибочно начисленная пенсия за месяц после смерти получателя не входит в наследство. Поводом стал спор о 17,5 тысячи рублей, поступивших на счёт умершей жительницы Омской области. Суд постановил вернуть эту сумму Социальному фонду.