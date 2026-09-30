«Ничего плохого»: В заповеднике прояснили ситуацию с «брошенным» зубром Бурунова
В заповеднике опровергли сообщения, что Сергей Бурунов бросил зубра Мухомора
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sergeyburunovofficial
Популярный российский актёр Сергей Бурунов несколько лет помогал содержать зубра Мухомора, и у Приокско-Террасного заповедника нет претензий к нему. Слухи, мол артист бросил животное, в разговоре с 360.ru опроверг ведущий специалист по связям с общественностью учреждения Сергей Маслов.
По его словам, участие звезды не ограничивалось денежной помощью. Он неоднократно навещал Мухомора, привозил подарки, приезжал один и вместе с волонтёрами, сажал деревья. На содержание подопечного в течение нескольких лет Бурунов выделял значительные суммы.
«Ничего плохого Сергей не сделал. Он сделал только хорошее», — подчеркнул представитель заповедника.
Срок договора с актёром действительно закончился. Однако, как объяснил специалист, соглашения на «усыновление» зубров заключают на год, после чего большинство молодых животных отправляют в другие регионы. Сам Мухомор живёт в собственном загоне и уже стал отцом многочисленного семейства.
Напомним, ранее появились сообщения, что Бурунов прекратил оплачивать содержание зубра Мухомора. Артист выбрал его во время экскурсии в 2022 году и впоследствии приезжал с угощениями. Ежегодные расходы на животное составляли около 100 тысяч рублей.
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